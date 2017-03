S1 Züge von oder nach Eilenburg fahren ab Leipzig-Heiterblick bis Stötteritz, wo sie in die S1 übergehen. Da die Halte Leipzig Hauptbahnhof, Leipzig Nord und Leipzig-Thekla entfallen, werden auch in diesem Fall Ersatzbusse bereitgestellt.

S2 Die S-Bahnen der Linie S2 , Markkleeberg-Gaschwitz – Dessau, enden schon an der Leipziger Messe beziehungsweise am Hauptbahnhof (oben). Zwischen Leipzig-Connewitz und Leipzig Hauptbahnhof beziehungsweise Leipzig Messe entfallen die Züge. Auch hier wird es Ersatzbusse geben.

S5, S5X

Die Linien S5 und S5X vom Flughafen bis nach Zwickau werden am Wochenende in der Nacht durch Busse ersetzt. Die S5 wird über Schkeuditz umgeleitet und hält weder am Flughafen noch an der Messe. Stattdessen verkehren Busse.