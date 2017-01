Der Startschuss fiel in Neuseeland um 17 Uhr Ortszeit. In fünf Städten wird bereits fleißig konzipiert, programmiert, komponiert und gezeichnet. Im Team oder allein soll an diesem Wochenende ein Computerspiel entstehen. 23 Stunden später beginnt der Global Game Jam auch in Honolulu. 700 Standorte in 95 Ländern beteiligen sich. Auch Leipzig ist wieder mit von der Partie.

Klaus Bastian von der HTWK Leipzig, die auch in diesem Jahr die Räumlichkeiten stellt, erklärt den Reiz am gemeinsamen Programmieren: "Ganz im Gegensatz zur globalisierten Welt, wo nur noch im Internet miteinander kommuniziert wird, kommen wir an einem Ort zusammen, sammeln Ideen und programmieren etwas zu einem vorgegebenen Thema." Das Thema in diesem Jahr ist top secret und wird erst mit Beginn des Jams preisgegeben.

Bildrechte: Leipzig Game Jam "Wir treffen uns, lernen uns kennen und Freitagnacht geht es ans Programmieren", erklärt Bastian. "Sonntagnachmittag muss alles fertig sein. Dann werden die Teams ihre Spiele auf einen Server hochladen, damit sie für alle weltweit spielbar sind." Der Spaß am kreativen Austausch steht klar im Mittelpunkt. "Da kommen Informatiker, Musiker, Grafiker, Video-Experten zusammen und es werden einfach verrückte Ideen ausprobiert."

Fast 7.000 Spiele an einem Wochenende

Mit dabei: André Leischel vom Leipziger Spieleentwickler Eastforge. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay Im letzten Jahr war das Thema "Rituale". Die daraus hervorgegangenen Spiele sind vielfältig. Als Voodoo-Puppe durch Selbstverstümmelung Fieslinge zur Strecke bringen, den Weltfrieden heraufbeschwören oder den Alltag mittels vorbestimmter Rituale bestreiten – die Spieledesigner an den verschiedenen Standorten in Deutschland setzten sich äußerst kreativ mit dem Thema auseinander. Auch mit der Virtual Reality Brille Oculus Rift wurde experimentiert. Weltweit entstanden so an einem Wochenende fast 6.866 neue Spiele. Ausprobieren kann man sie jederzeit auf der Website des Netzwerks.