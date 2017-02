Bildrechte: Zoo Leipzig

Das jüngste Mitglied der fünfköpfigen Gorillafamilie im Zoo Leipzig heißt Kianga. Wie der Zoo am Donnerstag mitteilte, bedeutet der afrikanische Name in der Übersetzung Sonnenschein. Der Name wurde von den Tierpflegern der Menschenaffenanlage Pongoland und den Mitarbeitern des Max-Planck-Instituts ausgewählt.

Gorillakind entwickelt sich gut

Kianga ist am 4. Dezember 2016 zur Welt gekommen und das sechste Gorillajungtier in der Geschichte der 2001 eröffneten Anlage. Zur Zeit schlafe sie viel am Bauch ihrer Mutter Kibara, so der Zoo. In ihrer Wachphase interessiere sie sich sehr für das Geschehen um sie herum.

Kianga kam am 4. Dezember 2016 zur Welt. Bildrechte: ZOO Leipzig Nach Angaben von Gerd Nötzold, Seniorkurator bei den Menschenaffen im Zoo Leipzig, sind die ersten drei Monate entscheidend für den Entwicklungsprozess. Seit ihrer Geburt habe sich Kianga stabil entwickelt. "Bisher können wir zufrieden sein. Allerdings ist Kibara nicht die fürsorglichste Mutter und lässt Halbschwester Diara die kleine Kianga herumtragen." Dies sei nicht optimal, so Nötzold. Diara sei noch zu klein und unerfahren für diese Aufgabe. "Wir müssen die Situation im Blick behalten und hoffen, dass Kibara wachsam bleibt."

Weiterer Nachwuchs erwartet

Nicht nur bei den Gorillas, auch bei den Bonobos und den Orang-Utans erwartet der Zoo Leipzig weiteren Nachwuchs. Demnach sind sowohl das 19-Jährige Orang-Utan-Weibchen Padana als auch die 13 Jahre alte Raja trächtig. Bei den Bonobos erwartet die 19-Jährige Yasa Nachwuchs. Zu guter Letzt stehe auch bei dem 13 Jahre alten Gorillaweibchen Kumili eine Geburt bevor.

"Natürlich ist die Vielzahl an trächtigen Tieren für uns erfreulich. Insbesondere mit Blick auf die stark gesunkenen Bestandsgrößen in den jeweiligen Verbreitungsbieten. Jede gelungene Nachzucht in Zoos hat deshalb zweifachen Wert", erklärt Nötzold.

Zur Zeit schläft Gorillababy Kianga noch viel am Bauch ihrer Mutter Kibara. Bildrechte: Zoo Leipzig