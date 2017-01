Die Grippewelle setzt sich wieder in Bewegung. In den vergangenen Wochen ist es in Sachsen vermehrt zu Influenzaerkrankungen gekommen, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Dresden mitteilte Zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember wurden demnach 443 Fälle registriert. Ein Viertel der Patienten hatte eine Schutzimpfung, jeder fünfte Betroffene war zwischen 45 und 64 Jahre alt. 18 Prozent der Erkrankten mussten laut Ministerium im Krankenhaus behandelt werden.