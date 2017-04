Solch eine Entdeckung machen die Zollbeamten, die am Flughafen Leipzig/Halle tätig sind, nicht so häufig. Knapp eineinhalb Meter groß ist das vermeintliche Kunstwerk und es besteht aus einem gipsähnlichen Material, berichtete der Leiter des Hauptzollamtes Dresden, Franz Horak, am Dienstag und hielt damit eine Überraschung während der Vorstellung der Jahresbilanz bereit. Damit gehört die Statue zu den bisher spektakulärsten Drogenfundorten am Flughafen Leipzig/Halle.

In dieser mexikanischen Statue entdeckten die Zöllner 18 Kilogramm Kokain. Bildrechte: Hauptzollamt Dresden