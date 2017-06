Zoll und Polizei führen seit dem späten Nachmittag umfangreiche Kontrollen im Leipziger Osten durch. Geschäftsräume und Grundstücke von Arbeitgebern sowie selbstständigen Personen werden auf der Eisenbahnstraße überprüft. Dabei geht es nach Angaben des Hauptzollamtes Dresden um die Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung. Sprecherin Heike Wilsdorf erklärte dazu im Kurznachrichtendienst Twitter: "Das heißt, in Geschäften, in Bars, in Restaurants werden die Arbeitgeber und auch die Arbeitnehmer überprüft, ob die Vorschriften entsprechend dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz eingehalten werden." Dabei werde geprüft, ob der Mindestlohn eingehalten werde und die Arbeitsverträge in Ordnung sind. Der Einsatz soll bis 23 Uhr dauern.