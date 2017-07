Insolvenz von Leipziger Stahlbauunternehmen IMO scheiterte an Sanktionen und deutscher Energiepolitik

"Ich bin dagegen (Sanktionen - Anm. d. Red.), weil die Wirtschaft nicht das ausbaden kann, was die Politik nicht bestimmt oder nicht zu Wege bringt. Letzten Endes greift man damit auch in die Privatwirtschaft ein ohne, dass die eine entsprechende Möglichkeit hat, das zu kompensieren."

Das allein sei aber nicht der Grund für die Insolvenz, stellt IMO-Geschäftsführer Topf klar. Probleme habe es vorher schon gegeben: "Es ist im Prinzip die gesamte Marktentwicklung im Energiesektor. Dort wurde mit der Energiepolitik mit Brachialgewalt in den Kraftwerksbau eingegriffen. Demzufolge fand in Deutschland von einem Tag auf den anderen kein Kraftwerksneubau mehr von Großkraftwerken statt. Das war ein Hauptgeschäftsfeld der IMO."

Ein weiteres Problem sieht der IMO-Geschäftsführer bei den Investitionen für Großprojekte in Deutschland, die ebenfalls von der Energiepolitik abhängig seien. Großunternehmen wüssten nicht, wie viel sie in den kommenden Jahren für Energie bezahlen müssten. Deutschland werde zunehmend deindustrialisiert. "Es müsste ein Umdenken passieren, dass man den Energiesektor so umgestaltet, dass erstmal Leitungen da sind, bevor ich die Windräder hinsetze. Und dass ich wegkomme von diesem Subventionsprinzip der alternativen Energien", so Topf.