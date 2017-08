Nach einem mutmaßlichen Familiendrama in der Uhlandstraße im Leipziger Stadtteil Lindenau ist Haftbefehl gegen einen 37 Jahre alten Afghanen erlassen worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, ist der Mann dringend tatverdächtig, am vergangenen Freitag eine 34 Jahre alte schwangere Landsfrau getötet zu haben.