So hüpfen seit vier Jahren, immer am 31. Oktober, Hexen und kleine Teufel über die Straße, wabert Nebel durch die Luft und wird versucht, die Kinder an die Tür der Familie Würdemann zu locken.

Damit sich niemand langweilt und Würdemanns Vorgarten bei Halloween ein Gruselort mit Anziehungskraft bleibt, werden jedes Jahr neue Ideen umgesetzt. Als Belohnung für den Gruselweg bis zur Tür warten nicht Vampire, Monster oder Geister an der Haustür, sondern bekannte Figuren aus Funk und Fernsehen. Angefangen habe man mit Aschenbrödel, blickt Michael Würdemann zurück. Dann folgten Elsa aus der Eiskönigin und Darth Vader. In diesem Jahr werden Spiderman, Jack Sparrow, Belle und Schneewittchen den Kinder die Süßigkeiten überreichen, natürlich nachdem sie sich durch den Gruselgarten gekämpft und ein Lied, Gedicht oder ähnliches aufgesagt haben.



Für Ilka Würdemann ist es zwar etwas anstrengend, dafür aber schön. Gut drei bis vier Wochen vor dem 31. Oktober starten die Vorbereitungen. Aber eigentlich gehe es schon an Halloween los, schmunzelt Ilka Würdemann. Wenn am Abend alles abgebaut wird und sie mit den Freunden im Haus sitzen, wird schon überlegt, was im kommenden Jahr passieren soll. Das Allerschönste sei aber, zu sehen, wie sich die Kinder freuen, erzählt Ilka Würdemann.