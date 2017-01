Das Konjunkturbarometer im Handwerk der Region Leipzig zeigt schon seit drei Jahren Höchstwerte an. Die überwiegende Mehrzahl der Betriebe blickt optimistisch auf die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Monate. Dennoch gibt es etwas, das der Handwerkskammer Leipzig große Sorge bereitet: Es fehlt dem deutschen Handwerk an Ausbildern und Auszubildenden. Ursache für die Misere: die Abschaffung der Meisterpflicht vor 13 Jahren.

2004 wurde die Handwerksordnung geändert. Seitdem konnte man sich in 53 Berufen selbstständig machen, auch ohne Meisterbrief. Dazu gehören unter anderem die Fliesenleger, Uhrmacher oder Estrich-Leger. Ziel damals: die Schaffung von Arbeitsplätzen. Aber obwohl die Zahl der Betriebe gestiegen ist, geht die Anzahl der Auszubildenden massiv zurück. Für Claus Gröhn, Präsident der Handwerkskammer Leipzig ist das alarmierend. So wurden im Handwerkskammerbezirk Leipzig 2003 in rund 170 Fließenleger-Betrieben 49 Lehrlinge ausgebildet. Mittlerweile sind es knapp 700 Unternehmen - meist Ein-Mann-Betriebe - die nur fünf Lehrlinge ausbilden.

Ohne Meisterausbildung leide die Qualität und das Image des Handwerks, erklärt Claus Gröhn in einem Gespräch mit dem MDR. Denn die Meisterausbildung umfasse neben der technischen auch die pädagogische und betriebswirtschaftliche Ausbildung und nur so könne man den Nachwuchs qualitativ hochwertig ausbilden. Das deutsche Handwerk habe ein Regelwerk und der Kunde habe darauf Anspruch: nämlich Qualität nach dem Stand der Technik und das könne ohne Ausbildung nicht gewährleistet werden, so Gröhn weiter. Keine Gesellen- oder Meisterausbildung entspreche für ihn nicht mehr der Kultur des Handwerks.

Um mehr junge Menschen für einen Handwerksberuf begeistern zu können, ist es für Claus Gröhn wichtig, bereits in den Schulen das Image des Handwerks positiv zu besetzen.