Dieser Wahlkampfauftritt von Bundeskanzlerin Merkel war tatsächlich Kampf. Kampf gegen Lärm und Hass. Rund 1.100 Zuhörer hatten sich am Mittwoch auf dem Marktplatz in Torgau versammelt, umrahmt von zahlreichen Gegendemonstranten.

Mit dröhnenden Vuvuzelas, "Hau ab"-Rufen und Trillerpfeifen wurde Angela Merkel begrüßt, als sie kurz nach 17 Uhr die Bühne betrat. Die Kanzlerin ließ sich fast nichts anmerken, verwies nur kurz auf ein Treffen, das sie zuvor mit Vertretern der Opposition aus Venezuela hatte und sagte, dass die sich freuen würden, wenn sie ihrem Protest so ungestört Ausdruck geben könnten.

Zugleich kündigte sie ein hartes Vorgehen gegen öffentliche Hass-Rhetorik an. Es könne keine Toleranz für Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus oder Homophobie geben. Solches Gedankengut stehe im krassen Gegensatz zum Grundgesetz, so Merkel.

Ministerpräsident Tillich ging ungewöhnlich deutlich und ohne Umschweife auf die Hasstiraden der schreienden Menge ein. Diese Menschen seien nicht in der Lage, sich einer Debatte zu stellen, sondern machten "nur Radau und Krawall".

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, Bundeskanzlerin Angela Merkel und CDU-Direktkandidat Marian Wendt in Torgau.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, Bundeskanzlerin Angela Merkel und CDU-Direktkandidat Marian Wendt in Torgau.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, Bundeskanzlerin Angela Merkel und CDU-Direktkandidat Marian Wendt in Torgau. Bildrechte: dpa

Bundesinnenminister Thomas de Maizière ( CDU ) sieht in der Verrohung der politischen Auseinandersetzung eine "besorgniserregende Entwicklung". Mit Blick auf zunehmende Störungen von Wahlkundgebungen und Angriffe auf Politiker sagte er der "Passauer Neuen Presse", wer keine andere Meinung ertragen könne, Plakate zerstöre und andere niederbrülle, disqualifiziere sich als Demokrat.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Kanzlerin derartiger Protest entgegenschlägt. Schon mehrfach wurde sie ausgepfiffen und ausgebuht. Am Dienstag war die Kanzlerin bei einem Auftritt in Heidelberg mit Tomaten beworfen, aber nicht direkt getroffen worden. In Torgau aber ist der Lärm nach Angaben aus dem CDU-Wahlkampfteam ungewöhnlich heftig.