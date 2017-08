Damit zum Fahrplanwechsel im Dezember die Züge auf der Strecke München-Berlin rollen können, wird der Leipziger Hauptbahnhof im September für vier Tage stillgelegt. 76 Stunden lang wird kein Zug am Leipziger Hauptbahnhof ankommen oder abfahren. Grund für die Sperrung: Um Leipzig an die neue Schnellverbindung Berlin - München anzuschließen, sind umfangreiche Arbeiten an der Leit- und Sicherheitstechnik notwendig.



Und auch in den Tagen vor und nach der Vollsperrung muss der Eisenbahnknoten abschnittsweise gesperrt werden. Insgesamt soll vom 9. bis zum 28. September gebaut werden.

Bildrechte: MDR / Niklas Tolkamp