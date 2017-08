In der Nacht zum Sonntag brannte ein Wohnhaus in Liebertwolkwitz aus. Gegen ein Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Einfamilienhaus am Eulengraben gerufen. Eine 97-jährige Frau und ihr 32-jähriger Enkel konnten aus den Flammen gerettet werden. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei vermutet Brandstiftung.