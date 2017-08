An einem unbeschrankten Bahnübergang in Bad Düben ist am Sonnabendvormittag ein Auto mit der Heide-Bahn kollidiert. Der Unfall ereignete sich im Gewerbegebiet Süd-Ost. Der Transporter wurde laut "Leipziger Volkszeitung" mehrere Meter von dem Zug mitgeschleift und landete schließlich in einem Graben neben den Gleisen. Verletzt wurde niemand. Als die Freiwillige Feuerwehr Bad Düben gegen 11:30 Uhr am Unfallort eintraf, war die Person aus dem Pkw bereits befreit und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Nach einer halben Stunde konnte die Feuerwehr ihren Einsatz abschließen.