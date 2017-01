Der untergetauchte Chef der Hells Angels in Leipzig ist in Österreich festgenommen worden. Wie das Bundeskriminalamt am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann wurde nach einem Hinweis in einem Vereinslokal der Rockergruppe in Wien gefasst. Der 34-Jährige ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Die Polizei war mit 100 Einsatzkräften vor Ort.