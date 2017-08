Am Eingang wehen Gebetsfähnchen im Wind, Manisteinhaufen sind aufgetürmt. Wenige Meter später steht der Besucher am Ausläufer des Himalayas in 4.000 Meter Höhe. Karge Geröllfelder und steil aufragende Felsformationen bieten zahlreiche Unterschlupfmöglichkeiten für die Bewohner. Am Fuß des Bergmassives stehen Kiefern, Büsche und jede Menge Bambus.