Leipzigs ehemaliger Oberbürgermeister Hinrich Lehmann-Grube ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das hat der Pressesprecher der Stadt Leipzig, Matthias Hasberg, auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigt. Lehmann-Grube starb demnach nach langer Krankheit in einem Leipziger Krankenhaus. Lehmann-Grube war von 1990 bis 1998 Oberbürgermeister in Leipzig und ist seit 1999 Ehrenbürger der Stadt. Er wurde am 21. Dezember 1932 in Königsberg geboren.

Kontakt nach Leipzig hatte er als Oberstadtdirektor in Hannover, die 1987 Partnerstadt von Leipzig wurde. Nach der politischen Wende wurde er im CDU-regierten Sachsen zum Trostpflaster der SPD. Die Leipziger Sozialdemokraten wussten, dass Lehmann-Grube an seinem Amt als Oberstadtdirektor von Hannover keine rechte Freude mehr hatten. Und so konnten ihn so als Spitzenkandidaten gewinnen.



Der damals 57 Jahre alte Politiker nahm die DDR-Staatsbürgerschaft an und zog in die Messestadt. "Leipzig hat gestunken, es war grau und dreckig", beschrieb Lehmann-Grube später seine ersten Eindrücke. Auf der anderen Seite habe er schnell erkannt, das Leipzig einmal eine großartige Stadt gewesen war. In seinen ersten Amtsjahren habe er vor schier unlösbaren Problemen gestanden, berichtet der Politiker. "In Leipzig gab es 30.000 unbewohnbare Wohnungen, die Stadtkasse war leer." Lehmann-Grube arbeitete 14 Stunden am Tag, manchmal stand er fast vor dem Kollaps. In seine Amtszeit fiel auch die Schneiderpleite. "Ich habe noch im Ohr, wie er sagte, hier bekommt man keinen Grund unter den Füßen", sagte einmal seine Ehefrau Ursula.