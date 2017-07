Zum 15. Jubiläum plant der Leipziger Hörspielsommer, seinen Gästen Stereo-Kopfhörer zur Verfügung zu stellen. Die könne sich jeder während des zehntägigen Festivals kostenlos ausleihen und so das Festival auf dem Richard-Wagner-Hain am Elsterflutbecken noch intensiver erleben.

"Die Idee dahinter ist, dass so jeder individuell abseits von Außengeräuschen den Hörspielen lauschen kann", sagte die ehrenamtliche Mitarbeiterin im Hörspielsommer-Team, Sandra Löb, MDR SACHSEN.

Erfolgreicher Kampagnenstart

Um die Ausleihgebühr für die Kopfhörer finanzieren zu können, sammeln die Veranstalter mittels der Crowdfunding-Kampagne "Macht den Hörspielsommer akustisch schöner" Spenden. Bis zum 15. Juli wollen die Ehrenamtler so 3.000 Euro zusammenbekommen. Am Montag allein gingen über 500 Euro an Spenden ein, womit ein Fünftel des Kampagnenziels bereits am ersten Tag erreicht ist.

Das freut uns sehr und wir hoffen, dass es weiterhin so gut läuft. Für alle Leute, die mitmachen, ist das eine große Motivation, dass wir die Kopfhörer am Ende auch zur Verfügung stellen können. Wir freuen uns über jede Unterstützung und sind guter Dinge, dass die Kampagne durchgeführt werden kann. Sandra Löb Mitorganisatorin Leipziger Hörspielsommer

Ab 7. Juli zehn Tage Hörspiele auf der Wiese erleben

Der Hörspielsommer am Elsterflutbecken startet diesen Freitag. Das Programm gibt einen Überblick über die aktuellen Hörspielproduktionen im deutschsprachigen Raum. Es gibt im Familienprogramm an den Nachmittagen Hörspiele für Kinder, aber in den Abendprogrammen auch Hörspiele für Erwachsene sowie verschiedene Wettbewerbe.

Bildrechte: Luise Schröter- Hörspielsommer e.V. "Zum Auftakt am Freitagabend können die Gäste im Jubiläumsspecial den Highlights der vergangenen 14 Jahre internationaler Hörspielwettbewerb lauschen. Am Sonnabend vergibt eine Schüler-Jury den Preis an das beste Kinder- und Jugendhörspiel 2017", berichtete Sandra Löb über das anstehende Programm.

Der Hörspielsommer wird seit fünfzehn Jahren ehrenamtlich organisiert und ist für die Öffentlichkeit kostenfrei zugänglich. Im Vorjahr kamen rund 12.000 Hörspiel-Fans zu dem Open-Air-Festival.

Leipziger Hörspielsommer 2016 - Die Preisträger Beste Idee:

"Sekundenschlaf"

von Leo Hofmann und Anastasia Joannidis



Beste Inszenierung:

"Die Sternensaat" von Max Lange



Bestes Klangbild:

"Kreisende Fragmente eines Datendiebes" von Janiv Oron

Radio Feature mit Cathrin Störmer and Florian Müller-Morungen