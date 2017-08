Mehr als 10.000 Teilnehmer werden vom 27. bis 30.Dezember auf der Neuen Messe zum größten Hackertreffen Deutschlands erwartet. Der Chaos Computer Club veranstaltet das viertägige Treffen seit 1984. Doch in Hamburg stieß man mit zuletzt 12.000 Besuchern an die Kapazitätsgrenze. Zudem muss der bisherige Veranstaltungsort saniert werden. Also suchte man eine Alternative – und fand sie in Leipzig.