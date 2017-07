Die Stadt steckte 270.000 Euro in die Sanierung und hatte Glück im Unglück. Weil der Teich beim Hochwasser 2013 in Mitleidenschaft gezogen wurde, konnte die Stadt für die Sanierung des Areals auch Gelder aus Hochwasserfonds nutzen, beispielsweise für die Entschlammung des Teiches. Die beiden Uferterrassen erhielten einen neuen Plattenbelag und Stützmauern.

Kleine Terrasse am Inselteich. Die Bänke sind nach historischem Vorbild der 1960er Jahre gestaltet. Bildrechte: MDR/Grit Grimmer

Die Insel in der Mitte des Inselteiches. Vandalen hatten hier zahlreiche neugepflanze Bäume umgeknickt. Bildrechte: MDR/Grit Grimmer

Die Uferlinie des Teiches wurde nach historischem Vorbild wieder hergestellt. Zuletzt war der Teich in den 1970er saniert worden. Seit dem waren vor allem die Uferbereich stark versandet, ausgewaschen und zerklüftet. Mitten im Teich wurde die Insel, die dem Wasser seinen Namen gibt, neu gestaltet. So wurden kranke Bäume gefällt und nach historischen Plänen neue gepflanzt. Zwischenzeitlich hatten Vandalen mehrere der Pyramidenpappeln auf der Teichinsel umgeknickt, so dass diese ersetzt werden mussten.