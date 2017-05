Herr Hasenhüttl, die Champions League ist ja auch für Sie eine Doppelbelastung. Halten Sie sich ähnlich fit wie Ihre Spieler? Müssen Sie auch zum Laktattest?

Unsere Arbeit besteht ja zum Glück nicht darin, viele Kilometer runterspulen zu müssen. Geistige Kilometer vielleicht, aber da hilft ja der Laktattest nicht unbedingt. Aber die geistigen Kilometer, die sind schon auch sehr anstrengend. Das wird nächstes Jahr auch nicht weniger werden. Ganz im Gegenteil: Wir werden Spiel-Vor- und Nachbereitungen noch intensiver nutzen müssen, um die Qualität nicht zu beeinträchtigen. Und das wird auch viel Aufwand notwendig machen. Wenn man in diesen Bereich vorstößt, dann weiß man natürlich, was einen da erwartet. Es ist das, wo man immer hin wollte. Dann darf man auch nicht jammern, wenn es so weit ist.

Sie gelten ja als Trainer im Trainingsanzug. Champions League fordert ja eine andere Anzugordnung ...

Tut Sie das?

Ja, ich glaub schon, dass Sie da am Rand mit Anzug auflaufen müssen.

Ralph Hasenhüttl im Gespräch mit Heike Fiedler. Bildrechte: MDR/Heike Fiedler Ich hab auch schon Trainer im Jogginganzug gesehen. Aber ich hab ja auch schon mal gesagt: Anzug zieh ich dann an, wenn ich in der Champions League bin. Jetzt ist das schneller gekommen als wir das eigentlich erwartet haben. Zu Feier des Mittwoch- oder Dienstagabends, je nachdem, dann mal einen Anzug zu tragen, ist nicht so dramatisch. Ob ich mich damit genau so wohl fühle wie mit einem Jogginganzug, weiß ich nicht. Wichtig wird sein, das der Anzug auch genauso erfolgreich ist. Weil sonst ist er ganz schnell in der Altkleidersammlung. (Lacht.)

Jetzt schon wird eifrig nach neuen Spielern gesucht. Worauf legen Sie, neben der sportlichen Qualität, Wert?

Die sportliche Qualität ist sicherlich das Wichtigste. Die ist dramatisch wichtig, um sich hier wohlzufühlen und dann auch durchsetzen zu können. Dazu muss der Spieler natürlich auch menschlich zur Kompanie passen. Aber das ist nicht schwer, weil diese Mannschaft auch dafür steht, dass sie neue Spieler auch sehr schnell aufnimmt - wenn sie Qualität haben. Deswegen ist auch egal, welche Nationalität jemand hat. Ansonsten soll er einfach lernwillig sein. Er soll nicht das Gefühl vermitteln, dass er schon alles kann. Solche Spieler haben es generell sehr schwer bei uns. Bei mir vor allem! (Lacht.)

Ich hab noch keinen jungen Spieler gesehen, der schon alles konnte. Aber ich glaube schon, dass was daraus entsteht, in unseren Händen liegt. Wir haben in dem Jahr gezeigt, dass wir viele Spieler zu besseren Spielern machen können und weiter entwickeln können. Das wollen wir natürlich auch mit den neuen Spielern dann tun.

Wie wichtig ist es denn, dass neue Spieler auch menschlich ins Team passen?

Ich weiß nicht, wie gut ein Spieler sein müsste, dass ich akzeptieren könnte, dass er ein Arschloch ist. So gut kann keiner sein. Der würde es einfach auch in dieser Truppe ganz ganz schwer haben. Ich glaube schon, dass wir es schaffen hier eine Atmosphäre zu erzeugen, in der sich jeder wohlfühlt. Aber natürlich gibt es auch gewisse Regeln, die in einer Gruppe immer eine enorme Rolle spielen. Das wird auch für die Neuen dann sehr schnell zu merken sein. Ich bin ein Trainer, der auch sehr schnell den Jungs vermittelt, was ich sehen möchte. Aber auch, was ich nicht sehen möchte. Wenn man sich an diese Regeln hält, hat man ganz viel Spaß hier, ganz viel Freude. Wenn man sich daran nicht hält, dann ist man auch ganz schnell weg.

Das sind ja Jungs, die reifen noch zu Persönlichkeiten. Wie viel Einfluss haben Sie darauf?

Wenn man so hört, was die so von sich geben, hören sie ganz genau zu. Es sind ja oft Worte, die ich versuche, ihnen mitzugeben. Der Trainer derjenige, auf den als erstes geguckt wird. Auch nach Niederlagen oder Siegen. Wie reagiert er? Wie äußert er sich? Wie demütig ist er? Dreht er durch oder nicht? Hebt er ab oder was macht er? Wir werden sehr genau beobachtet. Und das wissen wir auch. Wir haben enormen Einfluss darauf, wie sich die Jungs geben. Dieser Verantwortung musst du dir bewusst sein. In Bayern gibt es so einen Spruch: "Wie’s Herdl, so’s Gescherdl." Und deswegen ist es einfach so, dass ich in der Hinsicht mit meiner Mannschaft noch nie Probleme hatte.

Können Sie Beispiele nennen? Fordern Sie zum Beispiel Pünktlichkeit?

Ja klar, Pünktlichkeit ist wichtig. Und auch, wie man miteinander umgeht: respektvoll. Wenn ich einen Mitspieler habe und ich mich mit dem ein bisschen beschäftige, dann zahl ich auf dessen Konto ein. Wenn er dann irgendwann etwas für mich tut, dann ist das eine Abbuchung. Als Trainer geht es mir mit den Spielern genauso. Meine Spieler zahlen ständig auf das Konto ein, indem sie gute Leistungen bringen, in dem sie sich ordentlich verhalten. Wenn dann einer mal daneben schlägt oder wenn irgendwas passiert, was nicht gefällt, dann bucht er halt ein bisschen was ab. Wenn er nur abbucht, dann ist das Konto irgendwann leer und dann ist es vorbei. Deswegen ist es wichtig, in allen Beziehungen, auch zwischenmenschlich, auf das Konto des anderen einzuzahlen.

Gibt es rückblickend irgendwas, wo Sie sagen: Da haben wir aber einen Fehler gemacht?

Wir waren nicht fehlerfrei diese Saison. Fußball ist ein Fehlerspiel. Auch das, was wir als Trainer tun, ist nicht immer fehlerfrei. Aber ich glaube, wir haben sehr, sehr wenige Fehler gemacht in der Saison. Sonst wären wir nicht dort, wo wir jetzt stehen. Es gab nur eine Mannschaft, die noch weniger Fehler gemacht hat, das war der FC Bayern. Und die sind schon seit Jahren die, die die wenigsten Fehler machen. Und deswegen sind sie ganz vorne dabei.

Wir sind weit davon entfernt zu glauben, dass wir alles richtig gemacht haben diese Saison. Aber wir haben auch viele tolle Entwicklungsschritte genommen, wie ich finde. Und da haben wir sicherlich den absolut richtigen Ansatz gewählt. Darauf können wir auch stolz sein, weil das war mutig, das war so, wie wir auftreten wollten. Mit Innovationen, mit neuen Wegen. Wir haben trotzdem unser Kerngeschäft, das ist die Arbeit am Ball, nie außer Acht gelassen. Wir haben es trotzdem geschafft, immer mehr Lösungen zu finden. Es war beeindruckend zu sehen, wenn man das Spiel der Bayern zum Beispiel als Maßstab nimmt, wie es bei uns auch noch im Herbst ausgesehen hat, im Dezember, und jetzt im Mai. Da muss ich sagen, hat’s die ganze Palette gezeigt von dem, was wir in der Zwischenzeit gelernt haben.

Was haben Sie als Trainer gelernt?

Sehr viel! Ich bin hierhergekommen und hatte ja schon vorher sehr viel Erfolg und mit zwei Vereinen vorher auch fast Historisches erreicht. Klarer Weise könnte man jetzt hergehen und sagen, ja was wollt ihr mir erzählen, ich weiß schon alles. Ich habe alles gelernt im Fußball, was es gibt. Aber ich bin hierhergekommen und hab mich auf was komplett Neues eingelassen. Hab einen komplett neuen Trainerstab übernommen, mit neuen Herangehensweisen. Und hab mich bewusst auch ein bisschen überzeugen lassen, ob das funktioniert oder nicht. Und hab versucht, das zu moderieren, das anzunehmen und daraus zu lernen. Ich glaube schon, dass mir das sehr sehr gut gelungen ist und ich heute ein besserer Trainer bin als noch vor einem Jahr. Ich habe mit dieser Mannschaft natürlich eine ganz andere Möglichkeit Fußball zu spielen als mit meinen anderen Mannschaften. Ich hab Gott sei Dank den Mut aufgebracht, mich darauf einzulassen und das auch durchzuziehen. Und das auch auf Grund der Tatsache, dass ich da wirklich ein tolles Trainerteam habe, das mich darin bestärkt hat, das auch zu versuchen.

Herr Rangnick hat gesagt, unter die letzten acht in der Champions League zu kommen und in der Bundesliga Platz 10 oder 11, das wäre sensationell. Was wär so Ihr Ziel, wenn Sie träumen würden?

Ich tu mich da ja immer schwer. Platz 2 war etwas, was sich auch für mich als richtiger Erfolg anfühlt (lacht). Das wär wahrscheinlich auch bei Platz 6 so gewesen. Wir müssen uns über eins im Klaren sein: Wenn wir es nächstes Jahr nicht schaffen, uns wieder für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren, dann wird uns der eine oder andere Spieler sicher verlassen wollen. Weil er dann nicht mehr das bekommt, wofür er jetzt in dem Jahr schon gestanden hat. Fakt ist aber auch: Der Spieler und wir sind dafür verantwortlich, dass wir wieder dahinkommen. Ich hab immer ein Problem damit, wenn Spieler nach einem Jahr, wenn sie mit einem Verein dann international nichts mehr erreicht haben, sagen, ich will aber Champions League spielen. Ja, dann hätte er halt ein bisschen mehr Gas geben müssen unter der Saison. Also das liegt einzig und allein an uns.

Deswegen kann ich im Moment noch nicht sagen, was sich nächstes Jahr als Erfolg anfühlt. Aber es wäre schon schön, wenn wir uns wieder für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren würden. Denn das wird Grundvoraussetzung dafür sein, dass wir diese Entwicklung auch weiter schreiben können. Und ob wir dann in der Champions League überwintern oder nicht, das ist jetzt für mich nicht so ganz entscheidend. Weil, erstens ist es das erste Mal in der Champions League, zweitens haben wir eine richtig schwere Gruppe, die richtig Qualität mitbringt. Und sich da durchzusetzen, unter die ersten drei dazu kommen... ich weiß nicht, ob uns das gelingt. Unmöglich ist es nicht.

Wir dürfen auf alle Fälle das Kerngeschäft Bundesliga nie außer Acht lassen. Das ist das Wichtigste. Das Spiel am Wochenende ist fast wichtiger als das Spiel unter der Woche gegen einen Champions-League-Gegner. Das werden die Jungs sehr schnell merken.

Kann man auch eine erste Fußballmeisterschaft planen?

Klar, wir haben einen Plan. Wir haben klar unseren Weg, den wir gehen wollen. Wir haben auch eine klare Philosophie. Das alles ist schön und richtig, aber keine Garantie für Erfolg. Das Einzige, was wir tagtäglich tun, ist, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Wir versuchen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir am Wochenende das Spiel gewinnen. Wenn wir viele Spiele gewinnen, dann ist es vielleicht auch mal möglich, irgendwann einen Titel zu gewinnen. Aber dazu müssen mehrere Dinge passieren. Dann darf die Konkurrenz auch nicht allzu stark sein und vielleicht FC Bayern einmal schwächeln.

Ob das mal passiert, weiß ich nicht. Fakt ist natürlich jetzt: Wir haben nicht mehr so viele Mannschaften vor uns. Dementsprechend ist alles unter Platz 2 fast schon wieder ein Misserfolg oder wird so gesehen. Das ist aber kompletter Schwachsinn! Denn das zweite Jahr mit der Doppelbelastung wird sicherlich nicht einfach. Trotzdem wollen wir natürlich ähnlich gut performen wie in dem Jahr, ähnlich gut spielen. Ob wir gleich erfolgreich sein werden, das weiß ich nicht. Aber vielleicht werden wir ja noch stärker, noch stabiler.