Zehn Jahre später wird in Mügeln wieder ein Altstadtfest gefeiert. Der heutige Oberbürgermeister Johannes Ecke schätzt das jetzige Stadtklima als entspannt ein. "Die Sache hat sich in den Jahren beruhigt", erklärte er MDR SACHSEN. Eine Form von "mulitkulti" herrsche heute in Mügeln. Alle leben friedlich miteinander und es gebe keine Anfeindungen. "Ich hoffe, dass es so bleibt", betont Ecke.

Bildrechte: dpa

Angesprochen auf neonazistische Strukturen im Bereich Nordsachsen erklärt Köditz: "Wie überall in Sachsen gibt es auch im Landkreis Nordsachsen ein entsprechendes Potenzial." Zahlreiche neonazistische Konzerten in Staupitz sowie eindeutige Bestrebungen in der Free-Fight-Szene im Raum Eilenburg/Wurzen belegen laut Köditz diese Annahme. Auch an dem Überfall von über 200 Neonazis im Leipziger Stadtteil Connewitz am 11. Januar 2016 waren Personen aus dem Raum Nordsachsen beteiligt. Die Übergriffe vor zehn Jahren waren zudem nicht die einzigen Vorkommnisse in Mügeln. 2009 überfielen zwei deutsche Männer dieselbe Pizzeria, in die sich die Inder damals geflüchtet hatten. 2010 musste ein Fußballspiel zwischen SV Mügeln und Roter Stern Leipzig nach 80 Minuten aufgrund volksverhetzender Gesänge seitens der Mügelner Anhänger abgebrochen werden.