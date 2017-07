Immer mehr Menschen machen sich Sorgen um die steigende Kriminalität in Leipzig - das hat die Sicherheitsbefragung ergeben. Am meisten fürchten sich demnach Seniorinnen.

Immer mehr Menschen machen sich Sorgen um die steigende Kriminalität in Leipzig - das hat die Sicherheitsbefragung ergeben. Am meisten fürchten sich demnach Seniorinnen.

Immer mehr Menschen machen sich Sorgen um die steigende Kriminalität in Leipzig - das hat die Sicherheitsbefragung ergeben. Am meisten fürchten sich demnach Seniorinnen. Bildrechte: MDR

Sicherheitsbefragung Leipzig "Das ist eine Verrohung der Gesellschaft"

Hauptinhalt

In Leipzig fürchten sich immer mehr Bewohner vor zunehmender Kriminalität. In der aktuellen Sicherheitsumfrage gab jeder Dritte an, mindestens einmal Opfer einer Straftat geworden zu sein - allein im vergangenen Jahr.