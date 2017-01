Vor 25 Jahren trat das Stasi-Unterlagen-Gesetz in Kraft. Seitdem sind allein in Sachsen über 800.000 Anträge auf Akteneinsicht eingegangen. Die Zukunft der Stasi-Unterlagen-Behörde ist allerdings ungewiss. Im vergangenen Jahr schlug eine Kommission vor, die Akten aus den zwölf Außenstellen in das Bundesarchiv in Berlin zu überführen. Die Außenstellen sollen demnach zusammengelegt werden. Eine Entscheidung des Bundestages steht noch aus und ist nicht vor der diesjährigen Bundestagswahl zu erwarten.

Aufklärung für die Betroffenen

Für Achim Schubert ist die Behörde von großer Bedeutung. Er hat zum wiederholten Male in der Leipziger Außenstelle Akteneinsicht genommen, da die Behörde immer wieder neue Papiere gefunden hat. Nachdem ihm der berufliche Aufstieg verwehrt worden war, floh er 1988 zusammen mit einem Freund nach Bulgarien. Doch die beiden Männer hatten Probleme bei der Weiterreise und kehrten daher in die DDR zurück. Dort kam Schubert für ein Jahr und drei Monate in Haft. Heute hat der Vater von zwei Kindern eine Praxis im oberbayerischen Ebersberg.

Bildungs- und Lobbyarbeit durch Landesbeauftragte

Auch Lutz Rathenow, der Sächsische Landesbeauftragte für Stasi-Unterlagen, hat Einsicht in seine Akte genommen, die ungefähr 15.000 Seiten umfasst. "Diese Behörde wird so lange gebraucht, wie sie Aufgaben übernehmen kann", sagte er MDR SACHSEN.

Bildrechte: dpa Die Stasi-Akten bieten eine Möglichkeit, die Dinge zu vernünftigen, zu konkretisieren und differenziert zu betrachten, weil darin Dinge stehen, die üblicherweise nicht in Akten stehen. Lutz Rathenow, Sächsischer Landesbeauftragter für Stasi-Unterlagen MDR Sachsen

Nach Angaben des Landesbeauftragten ist die Zahl der Aktenanträge bei der Behörde im letzten Jahr leicht zurückgegangen. So habe es in Dresden 5.369, in Chemnitz 5.343 und in Leipzig 4.408 Einsichtnahmen gegeben. Trotz der Unmengen an Akten, die zu DDR-Zeiten angelegt worden sind, stellt er fest: "Sehr viel Überwachung bringt nicht immer sehr viel Resultat."

Vortrag und Diskussion in Leipzig über Stasi-Unterlagen

Um das Ergebnis dieser Überwachung geht es am Dienstag in der Leipziger Außenstelle der Behörde in der "Runden Ecke". Anlässlich des 25. Jahrestags des Stasi-Unterlagen-Gesetzes hält Behördenmitarbeiter Christian Booß einen Vortrag über den historischen Verlauf des Umgangs mit den Unterlagen. Er wird erzählen, wie die Akten verwahrt werden, welche Hürden bis zum Gesetz überwunden werden mussten und ob sich die Absichten des Gesetzgebers erfüllt haben. Anschließend spricht er mit zwei Zeitzeugen über die Bedeutung der Aktenöffnung und den Prozess seither. "Wir möchten die Frage diskutieren, ob die Aktenöffnung nötig und richtig war", sagt die Leipziger Behördenleiterin Regina Schild. Zudem soll es darum gehen, wie die Menschen mit der Akteneinsicht umgehen. Der Eintritt ist frei.

Fakten zum Archiv Das Stasi-Unterlagen-Archiv ist auf 13 Standorte in den neuen Bundesländern verteilt. Bei den drei sächsischen Standorten in Chemnitz, Dresden und Leipzig sind bis Ende 2015 mehr als 814.000 Bürgeranträge eingegangen. Sachsen ist damit Spitzenreiter, was die Anzahl der Anträge angeht. Insgesamt gibt es über elf Kilometer Stasi-Akten in den Standorten des Archivs.