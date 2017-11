Letters from Fanny: Anhand zahlreicher Dokumente erzählt die neue Ausstellung im Mendelssohn-Haus die Lebensgeschichte von Fanny Hensel. Bildrechte: dpa

Die multimediale Schau erzählt nun entlang des Klavierzyklus' "Das Jahr - 12 Charakterstücke" die Lebensgeschichte von Fanny Hensel und ergänzt die Dauerausstellung über Mendelssohn Bartholdy, die im Erdgeschoss und in der ersten Etage zu sehen ist. "Das Haus ist jetzt fertig", freut sich Christiane Schmidt. Was 1997 eigentlich schon geschafft sein sollte, habe sich durch die aufwendigen Instandsetzungsarbeiten und die finanzielle Lage in die Länge gezogen. Schmidt lobt an der Stelle die Stadt Leipzig, die sehr dabei geholfen habe, dass das Haus heute so gut dastehe.