Sehen und gesehen werden: Gut behütet zeigt sich die Leipziger Gesellschaft bei den Pferderennen. Bildrechte: MDR/Roland Kühnke

Die zu dieser Zeit marode und baupolizeilich gesperrte Tribüne steht damals geradezu sinnbildlich für den Zustand des Galoppsports in der Messestadt. Doch Alexander Leip ist längst verliebt. In diese Tribüne, diese Bahn, dieses Scheibenholz. Mitte September 1867 fanden hier die ersten Pferderennen statt. Wegen ihrer schönen Lage wurde die Rennbahn mit der traditionsreichen Derbybahn in Paris-Chantilly verglichen. Obwohl im 2. Weltkrieg schwer beschädigt, gab es hier schon im August 1945 wieder erste Rennen. Zu DDR-Zeiten veranstaltete der Volkseigene Betrieb Vollblutrennbahnen bis zu 30 Renntage jährlich.



Nach der Wende wurde es ruhiger, der Rennbetrieb 2004 vorübergehend eingestellt. Dann kommt Alexander Leip und macht seinen Einsatz. Geld hat er und die nötige Erfahrung auch. Seit 1991 ist Leip als Buchmacher aktiv, baut mit Pferdewetten ein gewaltiges Firmenimperium auf. Er betreibt Wettstuben in ganz Deutschland und ist zudem an internationalen Zocker-Plattformen im Internet beteiligt.



Jürgen Funke, Chef des ewig klammen Leipziger Reit- und Rennvereins Scheibenholz, gibt zu: "Ohne Alexander Leip wäre das Scheibenholz zum Tode verurteilt gewesen." Leip konzentriert sich zunächst auf die Tribüne, das Herz der Rennbahn. Setzt Fördermittel aus dem Konjunkturpaket 2 und viel eigenes Geld ein. Zum ersten Renntag am 1. Mai 2012 erstrahlt das Wahrzeichen in neuem Glanz, bietet neue Logen und im Inneren neben gemütlichen Gasträumen modernste Wettbüros.