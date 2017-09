Jubiläum in Leipzig Rennbahn feiert 150. Geburtstag

Wie das Wetten beim Pferderennen funktioniert, ist eine Wissenschaft für sich. Für Einsteiger und Erstwetter gab es deshalb eine kleine Wettschule. Mareike vom Team German Racing Next Generation hatte ein paar Tipps: "Bei Sieg- und Platzwetten sucht man sich einfach ein Pferd aus, was einem am besten gefällt. Zum Beispiel wo einem der Name gefällt oder die Fellfarbe. Das Pferd kreuzen wir entsprechend auf dem Wettschein an und hoffen, dass das Pferd gewinnt. Man kann auch auf Platz spielen - also den ersten bis dritten Platz. Und dann hat man schon Geld gewonnen."