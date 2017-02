Millionengehälter, feiernde Fans und Tausende Follower in sozialen Netzwerken - so in etwa sieht das Leben eines erfolgreichen Fußball-Profis heute aus. Noch vor rund 100 Jahren war an so einen Aufstieg beim noch jungen Sport Fußball nicht zu denken. Trotzdem gab es damals schon die eine oder andere Berühmtheit. Unter ihnen auch der Stürmer Julius Hirsch, genannt "Juller".

Zweimal war er deutscher Meister, siebenfach Nationalspieler und 1912 sogar bei den Olympischen Spielen dabei. Klein und schnell war Juller und gefürchtet für seinen starken linken Schuss. Seine großen sportlichen Erfolge konnten allerdings nicht verhindern, dass er wegen seiner jüdischen Herkunft ausgegrenzt, verfolgt und schließlich in Auschwitz ermordet wurde.

Die Schrecken des Holocaust am Beispiel eines Fußball-Stars

Eine Biografie mit Höhen und vor allem Tiefen, die nun Regisseur Jürgen Zielinski im Theater der Jungen Welt auf die Bühne bringt: "Volkssport trifft Volkstheater! Die Mannschaftsaufstellung steht und natürlich sind wir auch nervös, wenn wir heute mit dem Proben beginnen. Es geht darum, die unglaublichen Schrecken des Holocaust am Beispiel der Tragödie von Julius Hirsch in Erinnerung zu rufen und eine Brücke ins hier und jetzt zu schlagen."

Die ersten Bilder der Probe: Juller sitzt mit zwei Mannschaftskameraden zusammen und blickt zurück auf sein Leben. Bildrechte: MDR/Adina Rieckmann

Die Idee zum Stück "Juller" geht nach Angaben des Theaters auf den Deutschen Fußball-Bund zurück. Der Geschäftsführer der DFB-Kulturstiftung, Olliver Tietz, freut sich auf die neue Kooperation mit dem Leipziger Theater: "Wir sind froh, dass mit dem Theaterstück nun noch mehr, vor allem junge Menschen die Chance haben, über die Biografie von Julius Hirsch aus der Geschichte zu lernen. Er war einer der bekanntesten Nationalstürmer vor dem Ersten Weltkrieg. Klein, quirlig, sehr schussstark, von links, von rechts. Das, was sich ein Trainer heute auch wünschen würde."

Mit Ironie und Haltung gegen Antisimitismus

Wichtiger Gesprächspartner im Vorfeld der Proben war die Familie des ehemaligen Fußball-Stars. Enkel Andreas Hirsch ist von der Umsetzung angetan: "Der Autor schafft es durch die ironische Rückschau der drei Mannschaftskameraden 'von oben', den Fußballsport präsent zu halten. Die raue, freundschaftlich-schnoddrige Sprache stammt aus der sprichwörtlichen Kabine und wird nicht nur die Jugend zuhören lassen. Bei aller Ironie wird nichts beschönigt und die klare Haltung ist stets spürbar."

Auch gut 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust ist das Stück für Regisseur und Intendant Jürgen Zielinsky aktueller denn je: "Bei den jüngsten Übergriffen in Stadien wurde wieder 'Jude, Jude, Jude' gerufen. Und sogar Steine wurden geworfen. Das ist die Realität, in der wir uns bewegen. Natürlich geht es nicht darum, Hooligans zu erreichen. Die erreichen wir offensichtlich nie. Aber wir wollen schaffen, junge Menschen in den Dialog mit Älteren zu bringen, über das zu reden, was Ausgrenzung, Diskriminierung und dergleichen bedeutet."

Zur Uraufführung am 8. April müssen die Kostüme sitze. Erste Skizzen hat Kostümbildnerin Doreen Winkler schon zusammengestellt. Bildrechte: MDR/Adina Rieckmann Ab 8. April nimmt das Theater der Jungen Welt in Leipzig das Stück in den Spielplan auf. Anschließend geht "Juller" im Herbst auf Gastspieltournee. In zehn Bundesliga-Städten soll das Stück an ungewöhnlichen Spielstätten aufgeführt werden. Auftakt für die Herbsttournee ist der 10. Oktober im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.