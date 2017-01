Symbolische Unterstützung

"Ich hatte mit dieser Resonanz selber nicht gerechnet", gibt Köpping zu. "Es hat mich dazu gebracht, die Ereignisse, die ich selbst vor 25 Jahren erlebt habe, erneut anzusprechen." Die Staatsministerin hatte als Bürgermeisterin von Großpösna und "Ehrenbergfrau" den Niedergang des Bergbaus mitansehen müssen. "Nun habe ich mehr Öffentlichkeitswirksamkeit als damals in der Funktion der Bürgermeisterin. Das hat mich dazu gebracht, das Thema erneut aufzugreifen." An diesem Vormittag zitiert sie in Auszügen ihre Rede vom Reformationstag und sichert den Bergleuten ihre Unterstützung zu. Allerdings betont sie, dass diese Unterstützung nur symbolisch sein kann. "Die Entscheidung wird in Berlin getroffen."

Ihr Kampf ist Symbol dafür, dass die ostdeutschen Biographien noch nicht Teil der gesamtdeutschen Geschichte geworden sind. Im Westen muss man endlich zuhören. Petra Köpping, Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

26 Jahre liegt die Wiedervereinigung nun schon zurück. "Mehr als halb so lang wie die deutsche Teilung", stellt Köpping fest. Aber dennoch sei es, als wäre die deutsch-deutsche Geschichte noch jung. Gerade vor ein paar Wochen hatten die Ergebnisse des Sachsen-Monitors gezeigt, dass seit der Wiedervereinigung vielfach neues Unrecht geschehen ist. Die Angleichung der Ost-West-Rente sei ein erster, wichtiger Schritt gewesen, so Köpping. Unter Applaus betont die Staatsministerin, man müsse "verhindern, dass das Ungerechtigkeitsgefühl an nachfolgende Generation vererbt wird."

Viel Sympathie

Petra Köpping schlägt an diesem Vormittag viel Sympathie entgegen. Sie spricht die Menschen direkt an und zeigt Bereitschaft, sich der Thematik stellen. Mit dem Bergmannsgruß "Glück auf" schließt sie ihre Rede, die mit viel Applaus bedacht wird.

Herzenswärme und Nachdruck

Gunter Freitag, der an diesem Tag die Moderation übernimmt, dankt Köpping, die sich im Gegensatz zu der CDU-Bundestagsabgeordneten für den Muldentalkreis und das Leipziger Land, Katharina Landgraf, nicht vor einem Treffen gedrückt habe. Freitag, selbst ehemaliger Bergmann in Espenhain, will das Anliegen seiner Kumpels "mit aller Herzenswärme und Nachdruck nach Berlin tragen." Mit Blick auf die Wahlen sei der Zeitpunkt richtig, um Fehler anzuerkennen und aufzuarbeiten. Beim Petitionsausschuss, dem "Kummerkasten des Bundestags", wie er inoffiziell genannt würde, lägen bereits dicke Akten mit ihren Anschreiben. "Seit 20 Jahren stehen die zur Prüfung."

Zermürbender Kampf