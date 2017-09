Katastrophenschutzübung in Delitzsch

Dr. Horst Wunder koordiniert seit 40 Jahren die Notarzteinsätze im Bereich Delitzsch. In erster Linie muss für ihn das Zusammenwirken der einzelnen Einsatzkräfte geübt werden. In Nordsachsen können sich die Einsatzkräfte aufeinander verlassen, da sie sich schon viele Jahre kennen, erklärt Dr. Wunder. Und wer sich kennt, so Wunder, vertraut sich und das sei die Grundlage für die lebensrettende Arbeit. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler