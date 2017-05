Durch den erwarteten Besucherandrang müssen sich die Besucher auf erhöhte Sicherheitsmaßnahmen einstellen, die auch Verkehrseinschränkungen nach sich ziehen, wie Polizeisprecher Andreas Loepki im Gespräch mit MDR SACHSEN bestätigte: "Geplant sind temporäre Sperren im Bereich des Leipziger Marktes durch Beamte und Fahrzeuge. Am Augustusplatz werden überdies auch Betonsperren genutzt." Mit Einsatzkräften im hohen dreistelligen Bereich will man die Sicherheit anlässlich der hohen Veranstaltungsdichte an diesem Wochenende in Leipzig gewährleisten. "Wir sehen uns materiell wie personell gut gerüstet", sagte Loepki.

Stadt- und Regionalverkehr in und um Leipzig sehen sich für den Kirchentag gut gerüstet. So können sich Inhaber von Tages- und Dauerkarten im gesamten Netz des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds frei bewegen – auch zu den Veranstaltungen in Torgau. Für Radfahrer wird am Thomaskirchhof in der Leipziger Innenstadt ein bewachter Fahrradparkplatz eingerichtet. Am Sonntagmorgen fahren den Veranstaltern zufolge ab 6 Uhr alle zehn Minuten Shuttlezüge vom Leipziger Hauptbahnhof zum Abschlussgottesdienst in Wittenberg. Hierfür gelten besondere Tickets mit Zugbindung. Diese können vorab im DB-Regio-Shop gebucht oder direkt am Gleis gekauft werden. Die Gepäckaufbewahrung am Leipziger Hauptbahnhof ist am Freitag und Samstag von 14 bis 24 Uhr und am Sonntag von 5:30 bis 22 Uhr besetzt.