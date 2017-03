Musik

MDR Kinderchor, Thomaner und Kirchenmusik – die Liste der musikalischen Veranstaltungen am letzten Mai-Wochenende ist lang. Insgesamt 80 Konzerte sind geplant. Darunter auch ein Bandfestival im Clara-Park mit Bands aus Leipzig und Umgebung. Außerdem haben die Organisatoren extra eine Komposition in Auftrag gegeben anlässlich des Kirchentags 2017 in Leipzig. Bildrechte: dpa

Disput

Die Leipziger Disputation ist Teil der Reformationsgeschichte. 1519 stritten sich hier Martin Luther und der katholische Theologe Johannes Eck - unter anderem über den Sinn von Ablass. In Leipzig lässt es sich also wunderbar streiten und diskutieren. Das soll auch am Kirchentag nicht anders sein. Dafür sollen Podiumsdiskussionen und Kneipengespräche sorgen. Und durchaus diskussionswürdig könnten auch die unterschiedlichen Auslegungen der Bibel sein. Ministerpräsident Stanislaw Tillich, Wirtschaftsminister Martin Dulig und Oberbürgermeister Burkhard Jung werden an je einem Tag ihre ganz persönliche Interpretation von Geschichten aus der Bibel vorstellen.

Leben

Bildrechte: IMAGO Jung, frisch, wild - so sehen die Organisatoren Leipzig und so will sich die Stadt auch präsentieren. Dafür sorgen verschiedene Veranstaltungen in der Propsteikirche am Wilhelm-Leuschner-Platz und der Jugendkirche im Leipziger Norden. Wer auf dem Kirchentag ohne Gebete, Andachten und Bibelkreise auskommen möchte, der könnte im Clara-Park richtig sein. Hier wollen die Veranstalter Workshops anbieten, man kann sich ein Kanu ausleihen oder sich auf der Slackline ausprobieren - im Vordergrund steht der Spaß.

Kunst im Herzen der Stadt

Nach Angaben der Organisatoren wird die Besucher ein ganz besonderes Highlight auf dem Marktplatz erwarten. An zwei Abenden findet dort ab 22 Uhr eine Inszenierung von Künstler Falk Elstermann statt. Der hat selbst so seine Schwierigkeiten, sein Projekt in Worte zu fassen: "Es ist schwer zu beschreiben. Das sind Bilder, die wir erzeugen wollen. Im Prinzip sind es sechs Szenen: erst den Tanz der Macht, die die alte Weltordnung zeigt. Die Disputation von 1519 ist dann die nächste Szene und sogar eine richtige Theaterszene." Insgesamt 500 Menschen wirken an der multimedialen Inszenierung mit.

Nachtlager gesucht

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Uraufführungen, eine Komposition und eine Inszenierung auf dem Marktplatz – auf die Besucher des Kirchentags vom 25. bis 28. Mai wartet eine große Palette an Veranstaltungen. Die Organisatoren rechnen mit rund 50.000 Besuchern an diesem Wochenende. Allerdings gibt es noch ein Problem: Es gibt nicht genug Betten für alle Teilnehmer. Der Sprecher des Reformationsjubiläums in Leipzig, Stephan von Kolson, bittet deshalb um Mithilfe: "Wir haben schon mehrere hundert Betten bekommen. Die Gastfreundschaft der Leipziger und Leipzigerinnen ist ganz toll. Trotzdem suchen wir jetzt ungefähr noch 1.000 Betten." Wer sein Gästezimmer oder Schlafsofa zur Verfügung stellen will, kann sich online mit den Organisatoren in Verbindung setzen oder die "Schlummernummer" (03491-6434707) wählen.

Kirchentag auf dem Weg Leipzig ist neben Erfurt, Magdeburg, Jena, Weimar, Dessau-Roßlau und Halle/Saale ein Austragungsort für die "Kirchentage auf dem Weg". Sie flankieren den zeitgleich stattfindenden Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg. Mit dem 100. Deutschen Katholikentag fand zuletzt im vergangenen Jahr ein kirchliches Großereignis in Leipzig statt.