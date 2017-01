Anfang Dezember hatte sich Köpping bereits mit ehemaligen Bergmännern aus dem Braunkohleveredlungswerk getroffen, um über deren Erlebnisse und Erfahrungen in der Nachwendezeit zu reden. Die Männer berichteten dabei von der Wendezeit und vor allem vom Verlust ihres Arbeitsplatzes, nachdem die Treuhand ihr Werk geschlossen hatte. "Wir hatten ein sehr interessantes Treffen", so die Staatsministerin. "Ich danke den Bergleuten für ihre Offenheit."

Eindrucksvolle Rede zur Nachwendezeit

Viele Briefe und E-Mails erreichten Köpping nach ihrer Rede zum Thema "Blühende Landschaften nach der Wende – versprochen und gebrochen?" im Rahmen des "Politischen Reformationstags" der SPD Sachsen am 31. Oktober vergangenen Jahres. Köpping hatte als Bürgermeisterin von Großpösna und "Ehrenbergfrau" den Niedergang des Bergbaus mitansehen müssen. Mit dem Landesvorsitzenden Martin Dulig reiste sie in den vergangenen Monaten regelmäßig mit der "Küchentischtour" in viele Städte oder kleine Orte. Petra Köpping hat diese Erfahrungen - dass es offensichtlich unaufgearbeitete Wendegeschichten, ja Ungerechtigkeiten und Demütigungen gibt, die letztlich auch auf das aktuelle Verständnis von Politik und Demokratie wirken, in ihrer Rede ausgesprochen. Darin zeigte sie Verständnis für die sogenannten "Wendeverlierer". Ihr ginge es um "Ehrlichkeit, Anerkennung und Aufarbeitung", betonte Köpping.

"Es gab viel Zustimmung, aber auch Kritik. Andere wiederum boten sich an bei der Aufarbeitung der Nachwendezeit mitzuhelfen, zum Beispiel ein Fotograf aus Hamburg oder eine junge erfolgreiche Selbständige aus Sachsen. Alle diese Zuschriften sind mir wertvoll und werden beantwortet", sagt Köpping.

Bildrechte: Ronald Bonß Es geht darum, zu verstehen, wie diese Menschen den Start in die Marktwirtschaft erlebt haben: als knallharten Abbau ihres bisherigen Lebens. Petra Köpping, Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Kampf um Rente

Bei dem Gespräch ging es auch um Probleme bei der Berechnung und Auszahlung ihrer Rente. Die Bergleute kämpfen seit rund 20 Jahren um die Auszahlung einer von ihnen mitfinanzierten Betriebsrente. Werner Friedrich arbeitete über 30 Jahre in der Braunkohleveredlung in Espenhain. "Wir haben unter einer riesigen Gasglocke gearbeitet. Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff, Teerdämpfe. Als Schlosser musste ich in die undichten Anlagen hinein." Heute kämpft der 73-Jährige um seine Rente.

Zusatzleistungen gestrichen

Für diese harte Arbeit in Dreck und Gestank hatte die DDR eine Zusatzrente entwickelt. Die Bergleute konnten mit 60 Jahren in Rente gehen und sollten eine Leistungszulage erhalten. Dafür zahlten sie auch allmonatlich in die Sozialversicherungskasse ein und bekamen einen Stempel in ihr grünes SV-Buch. Tausende ehemalige Bergleute aus Espenhain erhielten diese Leistungszulage auch. Doch alle, die erst nach dem Stichtag 1. Januar 1997 in Rente gingen, hatten Pech. Plötzlich gab es keine Zusatzleistung mehr – ohne Begründung. Günther Freitag (78) begann 1953 seine Lehre in Espenhain. "Wir haben uns an alle wichtigen Institutionen und führende Entscheidungsträger der Bundesrepublik gewandt. Niemand kann uns das erklären. Wir sind im Rechtsstreit schwer betrogen worden."

Gesetzesänderung in Aussicht