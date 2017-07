Ausgerechnet hier im Leipziger Zoo würde man den Stoff, der für die Rechte von Mensch und Tier kämpft, nicht unbedingt vermuten. Dessen ist sich auch die Regisseurin bewusst: "Im Zoo darüber zu reden, dass die Tiere eine Revolution machen, ist schwierig. Deswegen wollte ich, dass man die Tiere abbildet und in ein Gedankenexperiment geht. Wir sind hier auf einer Eventfläche – die heißt wirklich so. Was wäre denn, wenn hier eine Konferenz stattfindet und alle drumherum eine Revolution starten oder darauf einwirken?"

Die Tiere werden tätig. Bildrechte: Schauspiel Leipzig

Die Schauspieler Franziska Dittrich, Magdalena Roth und Caspar Bankert nutzten den Ort, um sich einzufühlen in Giraffe, Löwe und Elefant. "Wir sind hier jeden Morgen rein in den Zeiten vor der Öffnung und nach den Schlusszeiten raus", erzählt Säidow. "Hier ist man dann ganz allein. Das ist total inspirierend. Meine Schauspieler haben da ihre Tiere ganz genau beobachtet und geguckt, wie die sich bewegen und was so ihre Gewohnheiten sind. Das haben wir dann versucht, ein bisschen einfließen zu lassen."