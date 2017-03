Manche Streitigkeiten zwischen Nachbarn sind so absurd, dass sie schon wieder unterhaltsam sind. Man denke nur an Regina Zindler aus dem Vogtlandkreis und ihren Maschendrahtzaun, der von dem Knallerbsenstrauch ihres Nachbarn beschädigt wurde. Stefan Raab verhalf dieser Streit sogar zu einem Nummer-Eins-Hit. Öfter als in den Charts landen Streitigkeiten zwischen Nachbarn vor Gericht. Dann wird es meist teuer und nervenaufreibend. Welche Alternativen es zum Gerichtsstreit gibt, kann man seit Montag auf der Internetseite des Sächsischen Bündnisses zur Verbreitung alternativer Konfliktlösungsverfahren in Gesellschaft und Wirtschaft nachlesen. Auch für Konflikte in der Familie, mit Unternehmen oder mit der Schule werden hier alternative Lösungen angeboten.