Leipzig ist in der bundesweiten Kriminalstatistik auf Platz 2 vorgerückt. Mit 15.811 Straftaten je 100.000 Einwohner liegt die Messestadt hinter Berlin (16.161 Taten). Den dritten Platz belegt Hannover (15.764 Taten). Frankfurt am Main (15.671 Taten), jahrelang die unsicherste Stadt, liegt nun auf dem vierten Platz.

Diebstähle und Einbrüche machen größten Anteil aus

Eigentumsdelikte haben mit rund 50 Prozent den größten Anteil an der Kriminalstatistik in Leipzig. Die Zahl der Wohnungseinbrüche stieg um zwölf Prozent. Diebstähle aus Kellern und von Böden und Fahrraddiebstähle nahmen im letzten Jahr in Leipzig um über 30 Prozent zu. Jedes zweite gestohlene Fahrrad wurde im letzten Jahr in Leipzig entwendet. Auch bei Körperverletzungen stiegen die Zahlen 2016 an.

Insgesamt eine besorgniserregende Tendenz findet auch Leipzig Polizeipräsident Bernd Merbitz. Vor allem wenn man bedenke, dass Städte wie Frankfurt am Main hinter leipzig liegen. "Kriminalgeographisch gesehen ist Leipzig eine Drehscheibe zwischen Halle und Berlin."

Drogensüchtige zieht es nach Leipzig

Vor allem die Rauschgiftkriminalität beschere Leipzig den zweiten Platz in der Kriminalstatistik, sagt Polizeisprecher Andreas Loepki. "Sie können davon ausgehen, dass die Rauschmittelströme, die den mitteldeutschen Raum betreffen, maßgeblich über Leipzig geleitet werden." Konsumenten kämen in Leipzig leichter an kostengünstigeren und saubereren Stoff als anderswo. Das sei Anreiz für Süchtige, ihren Wohnsitz in die Stadt zu verlagern, sagt Loepki. "Das bedeutet Beschaffungskriminalität und das sehen wir in Leipzig maßgeblich." Leipzig versucht seit Jahren gegenzusteuern. Bei der Suchtprävention reichen die Bemühungen offenbar nicht aus. Im Jahr 2016 ist die Zahl von Rauschgiftdelikten mit 9.819 nahezu konstant geblieben (2015: 9.834). Deutlich gesunken sind die Straftaten im Zusammenhang mit der Droge Crystal. Während in 2015 noch 4.225 derartige Delikte registriert wurden, waren es 2016 insgesamt 3.706.

Sonderkommission gegen Eigentumsdelikte