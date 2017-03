Am Sonntag wird die Kundgebung erstmals zwischen 14 und 15 Uhr auf dem Marktplatz im Leipziger Zentrum abgehalten. Der Aufruf zur Einheit kommt in einem wichtigen europäischen Wahljahr: Am 15. März wird in den Niederlanden gewählt, am 23. April und 7. Mai findet die Präsidentenwahl in Frankreich statt, und im Herbst 2017 ist Bundestagswahl. "Pulse of Europe" möchte einen Beitrag dazu leisten, "dass es auch danach noch ein vereintes, demokratisches Europa gibt – ein Europa, in dem die Achtung der Menschwürde, die Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Denken und Handeln, Toleranz und Respekt selbstverständliche Grundlage des Gemeinwesens sind."