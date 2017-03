In dieser Woche flimmern wieder kurze Filme aus Mitteldeutschland über die Leinwand der Schaubühne Lindenfels in Leipzig. Seit 14 Jahren wirft das Kurzsuechtig Kurzfilmfestival nun schon sein Licht auf dokumentarisches, fiktionales und animiertes Erzählen junger Filmschaffender in der Region. Im vergangenen Jahr kam mit dem Experimentalfilm eine weitere Form und auch ein weiterer Abend hinzu.

Netzwerk für Filmschaffende

In der Schaubühne Lindenfels findet traditionsgemäß der Wettbewerb statt. Bildrechte: Kurzsuechtig Ziel der Festivalmacher war es immer, eine Plattform für Filmschaffende zu bieten, den Austausch zu fördern und neue Projekte anzustoßen. Sachsen hat keine Filmhochschule, deshalb ist das Kurzfilmfestival auch eine wichtige Schnittstelle der Branche. Seit Ende 2016 ist das Kurzsuechtig daher auch Teil der Filmachse, einem Zusammenschluss mit dem Filmverband Sachsen und freien Filmschaffenden aus Leipzig, die mit Workshops und Werkstattgesprächen das Netzwerk festigen. Am Freitag wird es in einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Festivals um das Thema Nachwuchsförderung gehen. Dafür sind Förderinstitutionen sowie Filmemacher und Produzenten aus Mitteldeutschland zu Diskussion und Gespräch geladen.

Auf zu neuen Ufern

Doch Festivalinitiator Mike Brandin hat den Blick immer wieder abseits der Region schweifen lassen – und abseits konventioneller Filmtechniken. Die institutionelle Förderung des Sächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur ermöglicht es nun erstmals in der langen Geschichte des Festivals, "dass wir uns wirklich weiterentwickeln können", sagt Stefanie Abelmann, die das Festival organisiert.

Länderfokus Schweiz

In diesem Jahr wird es erstmals einen Länderschwerpunkt geben. Ziel sei es, erzählt Brandin, langfristig auch den Kontakt zu anderen Festivals zu suchen. Zum Auftakt steht die Schweiz im Fokus. In Zusammenarbeit mit dem in Leipzig lebenden Schweizer Künstler Beat Toniolo wird es am Wochenende neben einer Kurzfilmreihe zum Thema "Flucht und Heimat" auch kulinarische Spezialitäten aus der "Schweizer Filmküche" geben. Der "Chef de la cuisine suisse" heißt Daniel Jurisch, Pächter vom Restaurant "PAN" im Theater der Jungen Welt.

Virtuelle Realitäten

Am Sonntag beschäftigt sich eine Podiumsdiskussion mit dem Thema "Virtual Reality und 360° Film". "Es geht darum, zu erzählen, was mit den neuen Techniken möglich sein kann, da viele Filmemacher noch nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen", erklärt Brandin.

Das Kaleidoscope VR Showcase zeigt Innovationen in der virtuellen Welt. Bildrechte: expanding focus Einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Projekte, die das neue Medium hervorgebracht hat, bietet Alexander Herrmann vom Leipziger VR-Entwickler Expanding Focus. Gemeinsam mit dem Kurzsuechtig findet am Sonntag der zweite Showcase der VR-Community Kaleidoscope aus San Francisco statt. "Leipzig ist da eine von 13 Städten weltweit", erklärt Herrmann. 25 Produktionen aus den Medien Film, Kunst, Spiele und immersive Erfahrungen gibt es zu erleben. 30 bis 40 Geräte ermöglichen den Besuch der VR-Welten. Einige Künstler werden ihre Projekte persönlich vorstellen.

Neuer Spielort Kunstkraftwerk

Das Wettbewerbsprogramm der Kurzfilme wird wie gewohnt in der Schaubühne Lindenfels über die Leinwand flimmern. Am Freitag steht der Wettbewerb Fiktion an, Sonnabend geht es dann weiter mit dem Wettbewerb für Filmmusik und Sounddesign am Nachmittag und Experimentalfilmen am Abend. Am Sonntag präsentiert das Kurzsuechtig ein Best-of des diesjährigen Programms. Für das Rahmenprogramm konnte man das benachbarte Kunstkraftwerk gewinnen, wo die Diskussionen und die Festivalparty am Freitagabend stattfinden werden. Hier entführt auch das Kaleidoscope am Sonntag in virtuelle Welten.