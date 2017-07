Elektro-Mobilität E-Auto laden mit "Karsten" und "Dieter"

Es klingt absolut logisch: Statt neue Ladestationen aufzustellen, warum nicht einfach das Elektro-Auto an einer Straßenlaterne aufladen? Dass sich das nicht so einfach in die Tat umsetzen lässt, mussten Wissenschaftler der HTWK in Leipzig feststellen. Sie haben an einer Lösung gearbeitet, die mittlerweile bundesweit gefragt ist.