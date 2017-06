Lärm-Aktionsplanung für Bahnstrecken Wo rollen die Züge zu laut?

Lärm macht krank. Das haben Wissenschaftler in den vergangenen Jahren oft genug bewiesen. Wer in einer Einflugschneise nahe des Flughafens wohnt oder an einer Bundesstraße, der weiß, dass der ständige hohe Lärmpegel Stress pur bedeuten kann. Das gilt natürlich auch für Menschen, die nahe an Bahnstrecken wohnen.

Auch Züge, die hier bei Coswig entlangrollen, kosten die Bewohner viele Nerven. Bildrechte: MDR/Andreas Schrock Je nach Auslastung der Strecke rollen dann Güterzüge und Bahnen im Minutentakt vorbei und verursachen jede Menge Krach. Die Menschen in Delitzsch, Coswig und in Teilen der Sächsischen Schweiz beispielsweise können ein Lied davon singen, wenn Tag und Nacht donnernde Güterzüge durch die Landschaft rauschen.

Bürgerbeteiligung bis Ende August

Wo es besonders schlimm ist, das will jetzt das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) herausfinden und startet eine Bürgerbefragung. Vom 30. Juni bis 25. August können sich alle, die sich vom Lärm der Züge belästigt fühlen, an der Lärmaktionsplanung der Behörde beteiligen. Die Einsendungen will das EBA dann nutzen, um die Situation der betroffenen Menschen zu analysieren.

Die öffentliche Beteiligung ist die erste Phase der Lärmaktionsplanung. Im Anschluss sollen die Lärmkarten und die Zuschriften ausgewertet werden. In einer ersten Fassung des Lärmaktionsplan soll dann die Lärmsituation an den Haupteisenbahnstrecken des Bundes beschrieben werden. Außerdem soll dargestellt werden, was bereits zur Lärmminderung unternommen wurde und was noch geplant ist. Der Plan wird voraussichtlich Anfang 2018 veröffentlicht.

Fragebogen online oder per Post

Wer mitmachen möchte, kann online einen Fragebogen ausfüllen. Dort wird der Ort abgefragt, an dem es zu laut ist, und was genau störend ist: quietschende Bremsen, Warnsignale oder die Fahrgeräusche an sich. Insgesamt umfasst das Formular zwölf Fragen. Es ist möglich, mehrere Beteiligungen abzugeben - und das nicht nur per Online-Formular sondern auch per Post, Fax oder E-Mail mit Hilfe des ausdruckbaren Fragebogens. Den aktuellen Stand der Einsendungen zeigt außerdem eine Karte auf der Webseite des Eisenbahn-Bundesamtes an. Hier sind alle Zuschriften, die per Online-Formular eingereicht wurden, vermerkt.