Bei den Legida-Gegnern hat sich allerdings Ärger wegen der Versammlungsauflagen des Leipziger Ordnungsamts breit gemacht. Der Grund: Die Organisatoren wollten auf dem symbolträchtigen Leipziger Innenstadtring demonstrieren. Doch dies wurde abgelehnt. Stattdessen wurde den Gegendemonstranten eine Laufstrecke durch die teils engen Gassen der Innenstadt zugewiesen. Dass Legida dagegen einen Teil des Rings nutzen darf, empört die Vertreter von "No Legida" und "Leipzig nimmt Platz". Den Nazis werde in Leipzig der sprichwörtliche "rote Teppich" ausgelegt, schimpfte Irena Rudolph-Kokot vom Aktionsnetzwerk. Und Grünen-Politiker Jürgen Kasek kritisiert: "Bereits hinsichtlich der Größe der Versammlungen und der Bedeutung des Versammlungsortes für die Versammlung hätte es die Stadt in der Hand gehabt anders zu entscheiden."