"Wir haben auch in Leipzig einen großen Anteil an Seiteneinsteigern. Das hängt damit zusammen, dass es in ganz Sachsen nicht genügend Bewerber gab." Für die 1.401 Stellen gab es nur 1.160 ausgebildete Lehrer, sagte Schulz. In der Region Leipzig waren immerhin 450 ausgebildete Lehrer im Bewerbungsverfahren. Oft stimmen aber die Schularten und Fächer nicht überein.

Vor allem in den Grundschulen herrscht Bedarf. 18.261 Grundschüler werden in diesem Schuljahr an Leipziger Grundschulen unterrichtet. Das sind 900 mehr als im letzten Schuljahr. Insgesamt gebe es 120 neue Lehrer an Grundschulen, 122 an den Oberschulen, für die Förderschulen 43, 32 an Gymnasien und 30 an den Berufsschulen, so Schulz. Die meisten Bewerbungen gab es für die Gymnasien.