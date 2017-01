In einem Steinbruch am Stadtrand von Brandis ist am Mittwochmorgen die Leiche eines 13-jährigen Mädchens gefunden worden. Laut Polizei wurde das Kind seit gestern vermisst. Anzeichen für ein Verbrechen gebe es nicht. Vermutlich handele es sich um ein tragisches Unglück, so 4ein Sprecher.



Aktuell ist der Steinbruch weiträumig abgesperrt. Kriminaltechniker sichern Spuren. Auch Rechtsmediziner sind vor Ort.