Offenbar Unfall Keine Gewaltspuren an Leiche aus Kulkwitzer See

Der im Kulkwitzer See nahe Leipzig gefundene tote Mann ist offenbar nicht gewaltsam ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sind bei der Obduktion seiner Leiche keine Hinweise auf Gewalteinwirkung oder eine Straftat gefunden worden. Die Identität des Toten ist noch nicht geklärt. Der Mann wird auf etwa Mitte 20 geschätzt. Eine passende Vermisstenanzeige gebe es nicht. Sporttaucher hatten die Leiche am Sonntagmorgen in dem Tagebausee in Markranstädt westlich von Leipzig gefunden. Sie habe noch nicht lange im Wasser gelegen, sagte die Polizeisprecherin.