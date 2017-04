Seit zwei Jahrzehnten zeigt Leipzig nun schon Courage mit einem Konzertabend am letzten Tag im April. Auslöser für die Initiative war ein Aufmarsch von Rechtsradikalen am Völkerschlachtdenkmal. Seitdem treten die zahlreichen Vereine, die sich für Zivilcourage und gegen Rassismus einsetzen alljährlich am 30.4. geschlossen gegen Rechts auf und viele namhafte Künstler folgen ihrem Aufruf.

Aus Sicherheitsgründen führt der Weg zur Bühne nur durch diese Schleuse. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay



In diesem Jahr sind das unter anderem Heinz Rudolf Kunze, Dieter 'Maschine' Birr, der ehemalige Frontmann der Puhdys, die Band City und die junge Berliner Sängerin Kerstin Ott.





Gerade in diesem Wahljahr 2017 mit Bundestagswahl und einem immer offener agierenden Rechtspopulismus sei es allen Künstlern wichtig, ein klares Zeichen für Zivilcourage, demokratisches Miteinander und Integration zu setzen, so die Veranstalter.

19. Nachwuchswettbewerb

Die Gewinnerband des 19. Nachwuchswettbewerbs vom Freitag steht ebenfalls auf der Bühne am Markt und der Courage-Preis wird wieder an eine Institution für ihr besonderes Engagement verliehen. "Gemeinsam mit vielen öffentlichen und privaten Akteuren geht es auch in diesem Jahr darum, mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern ein Zeichen für zivilgesellschaftliches Engagement zu setzen", heißt es von Veranstalterseite. Der Abend steht unter der Schirmherrschaft des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung.

Einlass gegen 16 Uhr

Um 16 Uhr öffnen die Tore auf dem Leipziger Marktplatz im Herzen der Stadt. Um 17 Uhr beginnt das Vorprogramm, die Bands stehen ab 19 Uhr auf der Bühne. Heinz Rudolf Kunze wird den Abend gegen 23 Uhr beenden. Durch das Programm führen Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel und die Fernsehmoderatorin Griseldis Wenner. Die Bühne steht, los geht es um 17 Uhr. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Der MDR zeigt am Montag, 23:15 Uhr, einen 90-minütigen Zusammenschnitt des Abends.