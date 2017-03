Leipzig erhält neue Grundschule

Im "Forum Thomanum" in Leipzig sind eine neue Grundschule und ein Hort eingeweiht worden. Insgesamt können nun 129 Schüler und sechs Lehrer in das neue Schulgebäude neben der Lutherkirche an der Ferdinand-Lasalle-Straße einziehen. Dort stehen ihnen acht Klassenzimmer, ein Werkraum, eine Mediathek mit Bibliothek sowie drei Musik- und zwei Sprachräume zur Verfügung. Erholung in den Pausen bieten der Schulgarten und der großräumige Pausenhof sowie die Mensa.