Uni Leipzig Langzeitstudenten müssen zahlen

Wer bummelt, muss zahlen: Auch Leipzig führt ab sofort Gebühren für Langzeitstudenten ein. Wenn sie mehr als vier Semester über der Regelstudienzeit sind, werden 500 Euro fällig. 350 Euro kostet es, wenn die Zeit für ein Zweitstudium um mehr als sechs Semester überschritten wird. Das schreibt die Gebührenordnung vor, die 2012 im Sächsischen Hochschulgesetz beschlossen wurde und 2013 in Kraft trat. Aktuell sind von den Gebühren für Langzeitstudenten nur 54 der derzeit knapp 30.000 Studenten der Leipziger Uni betroffen.

An den Technischen Universitäten Dresden und Chemnitz sowie der Bergakademie Freiberg gelten die Strafen bereits seit längerem. Der Leipziger Uni-Senat lehnte Studiengebühren aller Art bislang kategorisch ab, weil diese den Zugang zu Hochschulbildung einschränken würden. Seit dem 1. Oktober 2017 werden Langzeitstudenten nun aber auch in Leipzig zur Kasse gebeten.

Der Gesetzgeber beabsichtige wohl eine gewisse finanzielle Ermahnung, denn Hochschulen sind steuerfinanziert, so Uni-Kanzlerin Birgit Dräger. "Jeder, der einen Studienplatz in Anspruch nimmt, besetzt den auch. Das kostet Geld der Hochschule, selbst wenn dieser Student sich nur selten blicken lässt. Er nimmt Ressourcen in Anspruch und das kostet öffentliches Geld und das müssen wir behutsam verwalten."