In Leipzig-Lindenau ist am Freitag eine 34-Jährige tot aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau am Vormittag in ihrer Wohnung entdeckt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist sie Opfer eines Verbrechens geworden. Ein 37-jähriger Mann, der vermeintliche Tatverdächtigte, wurde anschließend vor dem Haus schwerverletzt aufgefunden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und durch Polizeibeamte bewacht. Der Tatort wurde abgesperrt. Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.