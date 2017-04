Insgesamt gingen auf den verschiedenen Strecken des traditionsreichen Laufs 9.078 Sportler aus über 70 Ländern an den Start, die meisten davon beim Halbmarathon mit mehr als 2.700 Teilnehmern. Unter diesen setzte sich der Dresdner Marc Schulze in 1:08:12 Stunden durch. Er gewann vor dem Leipziger Sebastian Nitsche und dem Jordanier Suliman Mohammad Ahmad Alghodran. Bei den Frauen gewann mit einer Zeit von 1:21:35 Stunden Nora Kusterer aus Oberkollbach zum vierten Mal in Folge. Hinter ihr platzierten sich Nicole Keßler (Dresden) und Maja Korndörfer (Kassel).