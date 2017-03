Es war am Sonntagmorgen, kurz vor 10 Uhr, als Polizeibeamte auf dem Gelände des Conne Island eintrafen. In der Nacht zuvor hatte es einen sexuellen Übergriff eines 31-Jährigen gegeben. Der Mann hatte eine Frau in den Räumlichkeiten des Clubs belästigt, die daraufhin das Personal aufmerksam machte. Die Sicherheitsleute des Conne Island reagierten sofort und begleiteten den Mann vor die Tür. Sie erteilten ihm Hausverbot und verwiesen ihn des Geländes. Der Täter reagierte daraufhin aggressiv und warf mit Flaschen und Steinen um sich, verließ jedoch schlussendlich die Örtlichkeit.